عقدت لجنة العطاءات المركزية بديوان المحاسبة،اليوم الاحد برئاسة وكيل الديوان “علاء الدين المسلاتي” بصفته رئيس اللجنة اجتماعها السابع عشر، بشأن فتح المظاريف الخاصة بعطاء توريد أجهزة حاسوب، حيث قدمت اللجنة الدعوة لممثلي الشركات التي تقدمت بعروضها للديوان لحضور إعلان الأسعار لكل العروض عبر تطبيق الزوم.

وأضافت اللجنة العطاءات إحالة العروض الفنية إلى اللجنة المختصة المشكلة لإبداء الرأي الفني ومن تم إجراء عملية المفاضلة والترسية، مؤكدة بأن هذا التحول في إدارة عطاءات الديوان في إطار الالتزام بمبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص وتعزيز الثقة بين الديوان والمورّدين سواء كانت شركات محلية أو دولية.

كما يعد هذا الاجتماع الأول بعد إطلاق منصة الخدمات الالكترونية منذ أسابيع

،وذلك بحضور مدير الإدارة العامة للرقابة على العقود بصفة مراقب، ومدير مكتب تقنية المعلومات لتقديم الدعم اللوجستي للجلسة.

The post ديوان المحاسبة يباشر في تنفيذ أول عطاء باستخدام منظومة العطاءات الإلكترونية appeared first on قناة تبادل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا