الصديق الكبير يلتقي مع رئيس لجنة التخطيط والمالية بمجلس النواب

طرابلس 04 ديسمبر 2022 (وال)- عقد محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير بمكتبه اليوم الأحد، اجتماعًا مع رئيس لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة بمجلس النواب النائب عمر تنتوش والنواب عامر عمران وعبد المنعم بالكور، ومحمد الفويرس وخليفة الدغاري أعضاء اللجنة.

وذكر مصرف ليبيا المركزي – على صفحته الرسمية – أن اللقاء تناول مناقشة العديد من المواضيع المتعلقة بالإنفاق العام وميزانية العام القادم، ووضع المصارف التجارية، واستكمال مشروعات البنية التحتية. (وال)

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