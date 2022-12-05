استمرار انخفاض الدولار وصعود اليورو..«المركزي» يعلن أسعار العملات مقابل الدينار (الاثنين 05 ديسمبر 2022)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الاثنين 05 ديسمبر 2022، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.8276 دينار، مسجلاً انخفاضا نسبياً.

وسجل متوسط سعر صرف اليورو 5.1043 دينار، والجنيه الاسترليني 5.9515 دينار، والدولار الكندي 3.5992 دينار ليبي، والليرة التركية 0.2591 دينار، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، التي تمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.2845 دينار، والدرهم الإماراتي 1.3144 دينار، والدينار التونسي 1.5071 دينار، والدرهم المغربي 0.4577 دينار ليبي.

وفيما يلي جدول كامل يظهر اسعار العملات من المصرف المركزي اليوم للبيع والشراء ومتوسط الاسعار: