ارتفاع العقود الآجلة لخام برنت اليوم الاثنين 2.2 % إلى 87.41 دولار للبرميل

ارتفعت أسعار النفط اليوم الاثنين 2% بعد أن أبقت دول مجموعة أوبك على أهدافها المتعلقة بالإنتاج قبل حظر الاتحاد الأوروبي للخام الروسي ووضع سقف له والذي يسري اعتبارا من اليوم.

في الوقت نفسه وفي إشارة إيجابية للطلب على الوقود خففت المزيد من المدن الصينية قيود مكافحة فيروس خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.84 دولار أو 2.2 % إلى 87.41 دولار للبرميل ، بينما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.64 دولار أو 2 % إلى 81.61 دولار للبرميل .