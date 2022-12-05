مجموعة أوبك تتفق على استمرار خفض الإنتاج بمليوني برميل يومياً واستثناء ليبيا من هذا القرار

حضر وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية، محمد عون أمس الأحد 2022.12.4، الاجتماع الخامس والثلاثين لمجلس وزراء مجموعة أوبك عبر تقنية الزووم، لمناقشة جدول الأعمال، حيث تم التأكيد فيه علي القرارات السابقة وخاصة القرار الصادر في 5 أكتوبر 2022م، اللذي تم فيه تخفيض الإنتاج بمليوني برميل يومياً و تم توزيعها علي المجموعة، واستمرار استثناء ليبيا من التخفيض.

كما تم الاتفاق علي متابعة تطورات السوق وعقد اجتماعات اللجنة الوزارية لمراقبة الإنتاج كل شهرين أو عندما تدعوا الحاجة لذلك.