استقرار أسعار الذهب اليوم الاثنين عند 1799.26 دولار للأوقية

استقرت أسعار الذهب اليوم الاثنين 2022.12.5 بعد أن سجلت أعلى مستوى لها منذ خمسة أشهر، في الوقت الذي تراجع فيه الدولار بعد أن خفف عدد أكبر من المدن الصينية قيود مكافحة فيروس كورونا خلال عطلة نهاية الأسبوع.

ولم يطرأ تغير يذكر على سعر الذهب في المعاملات الفورية مسجلا 1799.26 دولار للأوقية ، بعد أن لامس أعلى مستوى منذ الخامس من يوليو عند 1809.91 دولار، وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 % إلى 1812.10 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، فقد ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 23.14 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 0.2 % إلى 1016.01 دولار، والبلاديوم 0.8% إلى 1914.02 دولار.