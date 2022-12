بمقدار مليوني برميل يوميا.. «أوبك» تبقي على قرار خفض إنتاج النفط

اتّفق ممثلو الدول الـ13 الأعضاء في منظمة «أوبك» على الإبقاء على المسار الذي أقرّ في أكتوبر والقاضي بخفض الإنتاج بمقدار مليوني برميل في اليوم حتى نهاية العام 2023.

ومددت مجموعة «أوبك +»، العمل بسياستها الحالية لإنتاج النفط، بعدما اتفقت مجموعة الدول السبع على فرض حد أقصى لأسعار النفط الروسي.

واتقفت المجموعة على عقد الاجتماعات الشهرية كل شهرين للجنة المراقبة الوزارية المشتركة، وعقد اجتماعات إضافية أو طلب عقد اجتماع في أي وقت لمعالجة تطورات السوق إذا لزم الأمر، وأن عقد الاجتماع الوزاري القادم سيكون في يونيو من العام المقبل 2023.

يذكر بأن المجموعة اتفقت في أكتوبر الماضي على خفض الإنتاج لمليوني برميل يوميا بداية من نوفمبر الماضيي حتى نهاية العام المقبل 2023، الأمر الذي أثار غضب الولايات المتحدة ودول غربية أخرى

