ناقش عضو مجلس الإدارة للاستكشاف وتطوير الاحتياطي والتخطيط والدراسات

للمؤسسة الوطنية للنفط “خليفة عبد الصادق” اليوم الاثنين خلال اجتماع مع مدير فرع الشركة “بي جي بي” الصينية في ليبيا “يانغ يان جون” عودة الشركة لاستئناف نشاطها في ليبيا حيث أبدت رغبتها في العودة في أقرب فرصة.

وأكد “عبد الصادق” على اتخاذ إجراءات شركة “بي جي بي” لإعادة فتح مكتبها في ليبيا ومباشرة العمل فيها، وذلك بحضور عضو مجلس الإدارة للإنتاج والصحة والسلامة والبيئة والمعلومات الفنية “أحمد عمار”، ومدراء الإدارات الفنية بالمؤسسة، ورئيس وعضو لجنة الإدارة بشركة ناجيكو.

The post المؤسسة الوطنية للنفط تناقش مع شركة “بي جي بي” الصينية عودتها لاستئناف نشاطها في ليبيا appeared first on قناة تبادل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا