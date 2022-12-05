اقتصاد

شركة الكهرباء تباشر في إنشاء 8 أبراج لتأمين تغذية مناطق مدينة درنة 

تم النشر منذُ 29 ثانية
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

درنة 05 ديسمبر 2022 (وال) – باشرت الشركة العامة للكهرباء في إنشاء خط هوائي بالأعمدة الخشبية لمحطة كهرباء درنة،  ضمن جهود الشركة لتحسين الخدمات.

و ستقوم الفرق بإنشاء خط هوائي بديل الأبراج المنهارة لخط (العزيات – المخيلي) جهد 66 ك. ف بمدينة درنة، التي سقطت بسبب الرياح القوية خلال الأيام الماضية.

وسيتم تركيب 8 أبراج نقل طاقة 66 ك.ف لتأمين التغذية لمناطق مدينة درنة .

وأوضحت الشركة عبر موقعها: أنه سيتم مؤقتاً إنشاء خط خشبي إلى حين الانتهاء من أعمال تنفيذ الأبراج تحت إشراف دائرة صيانة الجهد المتوسط درنة. (وال _ درنة)

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وكالة الانباء الليبية وال

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