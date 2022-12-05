الحكومة تتعهد بتسوية كافة المستحقات المالية السابقة والحالية بانتظام لمخاتير المحلات

أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة ، اليوم الاثنين 2022.12.5، تخصيص عهدة شهرية من البلديات لمخاتير المحلات، لمواجهة المصروفات الناتجة عن ممارستهم لمهامهم، وإنشاء وحدات إدارية بالهيكل التنظيمي لوزارة الحكم المحلي تعنى بشؤون المخاتير الوظيفية والمالية وتقديم الدعم والاستشارة القانونية لهم في عملهم.

كما أكد الدبيبة خلال كلمته له في الملتقى الوطني الأول لمخاتير المحلات بالعاصمة طرابلس، على تسوية كافة المستحقات المالية السابقة والحالية بانتظام لمخاتير المحلات ، وصرف مستحقات المتوفين منهم ،واعتماد كوتة خاصة لمخاتير المحلات في قرعة الحج، إضافة لتضمين بدل الاتصالات والتنقلات لهم ضمن ميزانية البلدية.