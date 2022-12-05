إنشاء 8 أبراج جديدة لخط العزيات المخيلي بمدينة درنة

باشرت الشركة العامة للكهرباء الاثنين 2022.12.5، إنشاء خط هوائي بالأعمدة الخشبية بديل الأبراج المنهارة لخط العزيات – المخيلي ،جهد 66 كيلوفولت بمدينة درنة ،بسبب الرياح القوية خلال الأيام الماضية ،حيث تم تكليف مقاول لإجراء تجديد لعدد 8 أبراج نقل طاقة 66 كيلو فولت، لتأمين التغذية للمناطق المذكورة والذي يتطلب وقت لغرض إنشاء الأبراج.

وأوضحت الشركة في بيان لها أن الإدارة العامة للجهد المتوسط، قامت بإنشاء خط مؤقت خشبي، إلى حين الإنتهاء من أعمال تنفيذ الأبراج .