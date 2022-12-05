اللجنة الوزارية الخاصة بدراسة المشاريع الإسكانية المتوقفة تجتمع لبحث العراقيل التي تواجه سير العمل

اجتمعت اللجنة الوزارية المشكّلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية المكلفة من قبل البرلمان “فتحي باشاغا” رقم (46) لسنة 2022 والخاصة بدراسة المشاريع الإسكانية المتوقفة والمبرمة مع الشركات المنفذة لمشروعي 20000 وحدة سكنية و 5000 وحدة سكنية ، بحضور رئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء – رئيس اللجنة ، وبحضور أعضاء اللجنة السادة وزراء “الأشغال العامة” و “الكهرباء والطاقات المتجددة” و”الاستثمار” و”المواصلات” و “الاتصالات والمعلوماتية” و “الموارد المائية” و “العمل والتأهيل” ووزير الدولة لشؤون السلطة التشريعية .

وتم خلال هذا الاجتماع استعراض الدراسة الفنية والقانونية للمشروعين المذكورين والوقوف على تفاصيلهما ونسب الإنجاز فيها والعراقيل التي حالت دون استكمالهما ، إيمانًا من الحكومة الليبية بضرورة إيجاد بدائل لإعادة البناء وحلحلة النقص الكبير في الوحدات السكنية في عموم البلاد .

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