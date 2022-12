أعلن مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية رفع حالة القوة القاهرة عن العمليات الاستكشافية للنفط والغاز .

وأكّد مجلس الوزراء في بيان له استعداده لتقديم الدعم اللازم للشركات لمباشرة استئناف عملياتها كلها وتوفير بيئة آمنة لها، داعيا الشركات النفطية العالمية التي أبرمت عقودا مع المؤسسة الوطنية للنفط إلى استئناف عملها في ليبيا.

The post مجلس وزراء «الدبيبة» يرفع حالة القوة القاهرة عن الاستكشاف النفطي appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا