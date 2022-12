بعد توقفها عن العمل في وقت سابق.. شركة “بي جي بي” الصينية تبدي رغبة استئناف عملها في ليبيا

عقد عضو مجلس الإدارة للاستكشاف وتطوير الاحتياطي والتخطيط والدراسات، خليفة عبدالصادق، اجتماعا مع مدير فرع شركة “بي جي بي” الصينية في ليبيا “يانغ يان جون” والوفد المصاحب له.

وناقش الاجتماع عودة الشركة لاستئناف نشاطها في ليبيا، حيث أبدت رغبة عودتها إلى ليبيا في أقرب وقت ممكن، مؤكدة اتخاذها إجراءات إعادة فتح مكتبها في ليبيا ومباشرة العمل فيه.

يذكر أن “بي جي بي” عملت سابقا في قطعها الاستكشافية البرية بحوض غدامس بالإضافة إلى قطعها البحرية بحوض سرت.

المصدر: المؤسسة الوطنية للنفط

