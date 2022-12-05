اختتام فعّاليات معرض ليبيا للنفط والغاز والطاقات المتجددة بطرابلس

طرابلس 05 ديسمبر 2022 (وال)- اختتمت مساء اليوم الإثنين، فعّاليات معرض ليبيا للنفط والغاز والطاقات المتجددة الذي أقيم برعاية وزارة النفط والغاز، والمؤسسة الوطنية للنفط.

وأفاد مراسل وكالة الأنباء الليبية بأن اختتام فعّاليات المعرض الذي استمر ثلاثة أيام، حضره وزير النفط والغاز محمد عون، ووزير التعليم التقني والفني يخلف سيفاو، وأعضاء من مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، وسفير تونس لدي ليبيا الأسعد العجيلي، وقنصل سفارة الجزائر لدي ليبيا.

وألقيت في حفل الاختتام؛ عديد الكلمات التي أكدت على أهمية هذا الحدث الاقتصادي الصناعي ودوره في دعم العمل والإطلاع على أحدث التطورات في مجال النفط والغاز والطاقات المتجددة.

كما اعتبر المشاركون في كلماتهم؛ بأن هذا الحدث فرصه لتبادل الخبراء والخبرات، وتوقيع اتفاقيات التعاون والشراكة بين المشاركين في المعرض، مؤكدين على نجاح أعمال هذا المعرض وضرورة استمرار إقامته بصورة دورية ومتواصلة.

وشارك في المعرض الذي أقيم على أرض معرض طرابلس الدولي، أكثر من 65 شركة محلية، ومن دول عربية وأجنبية منها مصر وتونس والجزائر وفرنسا وإيطاليا واليونان.

وكان المعرض مناسبة لإبراز أحدث ما توصلت إليه صناعة النفط والغاز والطاقات المتجددة، وإيجاد فرصة لبحث التبادل التجاري وتكتيف التعاون بين الشراكات المحلية والعربية والدولية، والتعريف بما وصلت إليه أعمال وبرامج الطاقات المتجددة التي تزخر بالاهتمام والمتابعة ومجال تطورها. (وال)

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