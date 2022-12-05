ستجعل شرق ليبيا على فوهة بركان: فيصل الفيتوري يكشف عن قضية فساد كبرى.. وهذه تفاصيلها!

رئيس الائتلاف “الليبي- الأمريكي” بـ #واشنطن فيصل الفيتوري، يكشف عن قضية فساد كبرى، وصفها بأنها ستجعل شرق #ليبيا على فوهة بركان جاهز للانفجار.

ــ الفيتوري اتهم عضو مجلس النواب، عصام الجهاني بسرقة واختلاس 33 مليون دينار، رفقة عدد آخر من أعضاء مجلس النواب.

ــ الفيتوري أعلن أنه تواصل مع المبعوث الأمريكي ريتشارد نورلاند بشأن واقعة الجهاني، وأنه سيسعى لإبراز القضية في الكونجرس الأمريكي.

ــ الفيتوري: عصام الجهاني متورط في قضايا أمن قومي وغسيل أموال مع بعض من رفاقه في البرلمان.

ــ وصلنا ملف غسيل أموال بقيمة 33 مليون دينار تحويلات مع فرع بنك معروف في مدينة #طبرق.

ــ الجهاني وبعض أعضاء البرلمان، متورطين في محاولة الاستيلاء على أرض “آل احنيش” في #بنغازي، بالإضافة لابتزاز عرب بنغازي وسرقتهم.

ــ سرقات عصام الجهاني ستصبح قضية فساد كبيرة في #بنغازي، وسأعمل لجعلها قضية رأي عام.

ــ أخطرت ريتشارد نورلاند بالواقعة، لإبلاغ اللجنة المكلفة بالإدارة العشرية رسميًا بفتح تحقيق رسمي، وسيتم أيضًا إبلاغ النائب العام الصديق الصور.

ــ سُأخاطب إبراهيم بوشناف لفتح التحقيق في قضية غسيل الأموال والتي وقعت قريبًا من مكتبه.

ــ سأضغط في واشنطن على لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ الأمريكي، بالإضافة لإبراز الموضوع في الإعلام الامريكي. #ليبيا_برس