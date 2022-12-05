إيلون ماسك: آبل استأنفت بشكل كامل الإعلان على تويتر

قال إيلون ماسك مالك شركة تويتر العملاقة للتواصل الاجتماعي إن شركة آبل “استأنفت بشكل كامل” الإعلان على تويتر، الأمر الذي يشير إلى تراجع التوتر بين اثنتين من أكبر شركات التكنولوجيا في العالم.

وأدلى ماسك بهذه التصريحات يوم السبت خلال بث صوتي حي على تويتر، مشيراً إلى أن آبل هو أكبر معلن على شبكة تويتر.

وتحدث الملياردير الذي لم يقدم مزيداً من التفاصيل بشأن آبل، لمدة ساعتين من طائرته الخاصة خلال البث الذي تابعه أكثر من 90 ألف شخص.

ونقلت وكالة بلومبرغ الأحد عن موقع “بلاتفورمر نيوز” الإخباري قوله في تغريدة لها على تويتر أن شركة أمازون تعتزم أيضاً استئناف الإعلان على موقع تويتر.

ولم ترد شركتا آبل وأمازون على طلب للتعليق على هذا الأمر.

وقالت مصادر مطلعة إن أمازون تعتزم استئناف الإعلان على تويتر بنحو 100 مليون دولار سنوياً في انتظار بعض التعديلات الأمنية على منصة إعلانات الشركة.