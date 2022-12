“الحويج” يناقش رؤية الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للعام 2023

ناقش وزير الاقتصاد والتجارة “محمد الحويج” اليوم الاثنين، خلال اجتماع بديوان الوزارة، مع رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة” محمد الرعيض”، سير العمل بالاتحاد العام للغرف وسُبل تطوير الاداء وتنفيذ رؤية موحدة مع غرف التجارة والصناعة بالمناطق لتطوير مجالات التجارة والاستثمار ودعم قطاعات الصناعة والزراعة.

وحثّ “الحويج” على توحيد الجهود والعمل وفق رؤية موحدة تسهم في تعزيز دور القطاع الخاص الذي يعد الرافد للاقتصاد الوطني ، والعمل مع وزارة الاقتصاد والتجارة في اعداد مشروع انشاء وتنفيذ المنطقة الاقتصادية المشتركة رأس جدير بهدف توطين الصناعات وتنشيط قطاع الاستثمار ورفع مستوى الناتج المحلي.

وأشار “الحويج” على ترتيب اجتماع خلال الفترة المقبلة برئاسة رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبد الحميد الديبية” بحضور رئيس واعضاء الاتحاد العام للغرف التجارية ورؤساء لجان غرف التجارة بالمناطق، موجهاً بتشكيل لجنة تضم وزارة الاقتصاد والتجارة وغرف التجارة والصناعة وعدد من الخبراء بقطاعات التجارة والاستثمار تتولى متابعة الأداء بالاتحاد العام وكذلك الغرف التجارية.

