المالية تُفصل إجمالي الإيردات بالكامل خلال أكتوبر ونوفمبر

كشف تقرير المالية بالوحدة الوطنية بأن إيرادات مبيعات النفط تجاوزت 66 مليار مع نهاية أكتوبر الماضي، مع تباث القيمة مع نهاية نوفمبر .

أما إيرادات الضرائب والأتاوات على الشركات النفطية فقد فاقت 23 مليار ،وبذات القيمة مع نهاية نوفمبر.

كما تجاوزت إيرادات الضرائب والرسوم على دخل الأنشطة الاقتصادية المليار، بينما الجمارك مع نهاية أكتوبر تجاوزت 211 مليون ، وأكثر من 232 مليون بنهاية نوفمبر .

كما تجاوزت إيرادات الاتصالات مع نهاية أكتوبر 150 مليون ، بينما بنوفمبر فاقت 329 مليون .

أما إيرادات المحروقات فقد بلغت مع نهاية أكتوبر 174 مليون ، ونوفمبر فاقت 204 مليون ، أما رسوم الخدمات وإيرادات أخرى فقد بلغت حتى نهاية أكتوبر أكثر من 252 مليون ، بينما مع نهاية نوفمبز أكثر 269 مليون .

أما إجمالي الايرادات السيادية فقد تجاوزت 2 مليار خلال الشهرين ، وبواقي أرصدة حسابات عن سنوات سابقة تجاوزت 865 مليون مع نهاية أكتوبر ، وقاربت المليار مع نهاية نوفمبر.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية