بقيمة تتجاوز ال9 مليار بقليل.. تعرف على الاختلاف ببند المرتبات ما بين أكتوبر ونوفمبر

كشف تقرير المالية بالوحدة الوطنية عن إجمالي الإنفاق، فقد بلغ إجمالي المرتبات ومافي حكمها من الفترة 1 يناير 2022 حتى 31 أكتوبر 2022 أكثر من 32 مليار وحتى 30 نوفمبر أكثر من 41 مليار ، وبهذا فإن قيمة مرتبات نوفمبر أكثر بقيمة 9 مليار من مرتبات أكتوبر .

ونفقات التسيير والتجهيز والتشغيل فقد بغلت في أكتوبر أكثر من 7 مليار ونوفمبر أكثر من 8 مليار، ومشروعات وبرامج التنمية بلغت في أكتوبر أكثر من 650 مليون وفي نوفمبر أكثر من 687 مليون، أما نفقات الدعم فقد بلغت في أكتوبر أكثر من 16 مليار وفي نوفمبر أكثر من 19 مليار ، وبهذا فقد بلغ إجمالي النفقات الممولة خلال الفترة من 1 يناير حتى أكتوبر 2022 أكثر من 57 مليار وحتى 30 نوفمبر أكثر من 69 مليار .

وفيما يخص قيمة تمويل الترتيبات المالية المؤقتة الطارئة للمؤسسة الوطنية للنفط خلال الفترة 1 يناير حتى أواخر أكتوبر أكثر من 16 مليار ، وحتى نهاية نوفمبر أكثر من 19 مليار، وبهذا فقد بلغ إجمالي الانفاق العام من بداية العام حتى نهاية أكتوبر أكثر من 74 مليار ، وحتى نهاية نوفمبر أكثر من 88 مليار.

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