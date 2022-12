وزارة المالية: إجمالي الإنفاق الحكومي خلال هذا العام ناهز 88.9 مليار دينار

كشفت وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية في تقريرها الشهري اليوم الاثنين بإن إجمالي الإنفاق العام للحكومة هذه السنة حتى نهاية شهر نوفمبر تجاوز 88 مليار و 887 مليون دينار، فيما بلغت قيمة الإيرادات حوالي 93.7 مليار دينار أي بفائض يصل إلى 4.8 مليار دينار.

وأضافت الوزارة إجمالي إيرادات الدولة تجاوزت 93 مليار و728 مليون دينار موضحة بأن أكثر من 96% من هذه الإيرادات جاءت من الموارد النفطية أما الإيرادات السيادية الأخرى فناهزت 2.5 مليار دينار فقط.

أما بخصوص الإنفاق فأوضحت الوزارة بأن الحكومة صرفت حتى نهاية شهر نوفمبر حوالي 88.9 مليار دينار خصص منها 41.9 مليارا لباب المرتبات و19 مليارا لباب الدعم و19.2 مليارا للمؤسسة الوطنية للنفط و8 مليارات دينار للنفقات التسييرية وقرابة 650 مليون دينار فقط لباب التنمية.

