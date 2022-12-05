خاص…مصدر يؤكد لصدى محاولات رئيس حكومة الوحدة الوطنية إلغاء لقاء مجلس النواب والمجلس الأعلى

صرح مصدر مسؤول بالمجلس الأعلى للدولة حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” يحاول عرقلة إجراء الاجتماع المزعم عقده بمدينة الزنتان بين المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب .

كما أكد المصدر أن الاجتماع تم تأجيله إلى الأسبوع المقبل بسبب الضغوط التي تمارسها الحكومة وأكد أيضاً أن الاجتماع سيتم عقده في الزنتان أو مدينة أخرى.

كما صرح أحد النواب والذي رفض ذكر اسمه أن الاجتماع هو إتفاق بين عقيلة والمشري ولم يتم الرجوع لأعضاء النواب في إتخاذ قرار اللقاء بين المجلسين.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية