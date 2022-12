وزارة المالية: إجمالي قيمة باب المرتبات 41.9 مليار دينار للعام 2022

كشفت وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية في تقريرها الشهري اليوم الاثنين بإن إجمالي قيمة باب المرتبات التحويلات المالية هذه السنة حتى نهاية شهر نوفمبر بمبلغ 41.9 مليار دينار، حيث بلغت قيمة التحويلات لمجلس النواب والجهات التابعه له بمبلغ 779 مليون و 662 ألف دينار ، بإلإضافة إلى قيمة المجلس الاعلى للدولة بمبلغ 15 مليون و 160 ألف دينار.

وأوضحت الوزارة خلال بيانها بإن قيمة التحويلات لمجلس الرئاسي والجهات التابعة له بلغت 581 مليون و 676 ألف دينار، فيما بلغت قيمة مجلس الوزراء والجهات التابعة له 983 مليون و 33 ألف دينار، حيث بلغت قيمة التحويلات المالية لوزارة الداخلية 5 مليار و 317 مليون دينار .

