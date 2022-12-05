خاص.. صدى تنفرد بنشر نشرة المركزي الاقتصادية .. وهذه كافة تفاصيلها

صدر عن إدارة البحوث والاحصاء بمصرف ليبيا المركزي النشرة الاقتصادية الفصلية للربع الثالث 2022، والتي تحصلت صدى الاقتصادية حصرياً عليها حيث إحتوت على العديد من البيانات والمؤشرات النقدية والمالية والاقتصادية الهامة .

شهد الربع الثالث من العام الحالي 2022 إرتفاعاً في عرض النقود بالمفهوم الواسع أو ما يعرف بالسيولة المحلية ليسجل عرض النقود نحو 105.7 مليار دينار مقارنة بـــ 102.3 مليار في نهاية الربع السابق، هذه الزيادة نتيجة إرتفاع العملة خارج المصارف بنحو 2 مليار دينار، حيث إرتفعت العملة المتداولة خارج القطاع المصرفي من 30.4 مليار دينار في الربع الثاني إلى 32.4 مليار دينار في نهاية الربع الثالث 2022 .

كذلك إرتفعت الودائع تحت الطلب من 68.6 مليار دينار في نهاية الربع الثاني إلى 70.2 مليار دينار في نهاية الربع الثالث 2022 .

وتشير بيانات النشرة الاقتصادية إلى أن عرض النقود قد شهد انخفاضاً ملحوظاً في العام 2021 وبنحو 25.0 مليار دينار مقارنة بالعام 2020.

أوضح المسح النقدي إرتفاع صافي الأصول الأجنبية بمقدار 12.5 مليار دينار أو مايعادل نحو 2.5 مليار دولار أمريكي ، ليسجل صافي الأصول الأجنبية نحو 374.7 مليار دينار في نهاية الربع الثالث 2022 مقابل 362.3 مليار دينار في الربع السابق.

إرتفع إجمالي أصول المصرف المركزي في نهاية الربع الثالث بمقدار 14.2 مليار دينار عما كانت عليه في الربع السابق ، لتسجل أصول المصرف المركزي نحو 515.4 مليار دينار.

سجل إجمالي إصدار العملة في نهاية الربع الثالث 34.8 مليار دينار منها 2.4 في خزائن المصارف ونحو 32.4 مليار دينار متداولة خارج القطاع المصرف أي أنها لدى الجمهور.

إرتفع إجمالي الأصول (بإستثناء الحسابات النظامية) في المركز المالي المجمع من نحو 142.6 مليار دينار نهاية الثاني إلى نحو 144.0 مليار دينار نهاية الربع الثالث 2022 .

سجل رصيد القروض والتسهيلات الممنوحة من المصارف التجارية في نهاية الربع الثالث نحو 21.6 مليار دينار مقابل 21.2 مليار دينار نهاية الربع السابق .

حافظت المصارف التجارية مجتمعة على مستوى جيد من السيولة بخزائنها خلال الربع الثالث 2022، حيث بلغ رصيد النقدية بخزائن المصارف التجارية في سبتمبر 2022 نحو 2.4 مليار دينار، و 3.1 مليار دينار نهاية أغسطس 2022 و في يوليو سجل رصيد النقدية في خزائن المصارف نحو 3.7 مليار دينار، وهذا التحسن ناتج إنتظام المصارف في بيع النقد الأجنبي لكافة الأغراض طيلة التسعة أشهر الأولى من هذا العام .

إرتفعت ودائع العمـلاء لـدى المصارف التجارية من الربع الثاني إلى الربع الثالث بمقدار 1.1 مليار دينار ليسجل رصيد ودائع العملاء لدى المصارف نحو 98.2 مليار دينار، وقد شكلت الودائع تحت الطلب ما نسبته 80.4% من إجمالي الودائع، في حين شكلت الودائع لأجل بما فيها التأمينات النقدية نسبة 19.3% من إجمالي الودائع، بينما شكلت ودائع الإدخار نسبة 0.3% فقط من إجمالي الودائع. وفيما يتعلق بتوزيع هذه الودائع فقد بلغت ودائع القطاع الخاص في نهاية الربع الثالث 2022 ما قيمته 56.5 مليار دينار، وما نسبته 57.6% من إجمالي الودائع، فيما شكل رصيد ودائع القطاع العام والحكومي النسبة الباقية وقدرها 42.4% أي ما قيمته 41.7 مليار دينار، منها 28.9 مليار دينار ودائع لشركات ومؤسسات القطاع العام ونحو 12.8 مليار دينار ودائع حكومية.

بلغ إجمالي أصول المصرف الليبي الخارجي نحو 17 مليار دولار أمريكي أو مايعادل نحو 85.8 مليار دينار في نهاية الربع الثالث 2022.

أوضحت النشرة الإقتصادية الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي للربع الثالث 2022 إلى إيرادات المالية العامة بلغت 89.6 مليار دينار خلال التسعة أشهر الأولى من هذا العام في حين بلغت المصروفات نحو 67.2 مليار دينار مقسمة على أبواب الميزانية العامة (مرتبات 33.1 مليار دينار،تسييرية 12.6 مليار دينار،ميزتنا التنمية 8.9 مليار دينار والدعم سجل نحو 12.6 مليار دينار)، وتجدر الإشارة إلى أن المصرف المركزي قد قام بنشر بيان الإيراد والمصروفات عن الفترة 1 / 1 حتى 30 / 9 من العام الحالي بشكل مفصل ومن المتوقع أن ينشر خلال اليومين القادمين بيان الايراد والمصروفات حتى 30 نوفمبر من هذا العام.

أوضحت النشرة الإقتصادية الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي أن البيانات الصادرة عن مصلحة الإحصاء والتعداد بوزارة التخطيط ، تشير إلى أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك قد إرتفع خلال الربع الثالث من العام الجاري 2022 ليسجل 289.2 نقطة بزيادة قدرُها 11.9 نقطة على أسـاس سنـوي، مُقابل 277.3 نقطـة خِـلال الـربع الثالث من العام السابق، لِيُسجل معدل التضخم نسبة (4.3%).

حيث ارتفع مُعدل التضخم في كل المجموعات السلعية. حيثُ بلغ الرقم القياسي في مجموعة المواد الغذائية 328.2 نقطة بزيادة قدرُها 11.8 نقطة، أي ما يُعادل 3.7%، وسجل الرقم القياسي لمجموعة التبغ 265.0 نقطة أي بارتفاع قدره 0.9 نقطة ما يُعادل 0.3%، وكذلك سجل الرقم القياسي لمجموعة الملابس والأحذية 435.9 نقطة، أي بارتفاع قدره 18.8 نقطة ما يُعادل 4.5%. كما ارتفع الرقم القياسي لمجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى فقد سجل فيها 193.5 نقطة، بزيادة ملحوظة قدرُها 16.5 نقطة، ما يُعادِل 9.3% ،وكذلك أرتفع الرقم القياسي لِمجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بمقدار12.2 نقطة ليُسَجِّل 367.7 نقطة، أي ما يُعادِل 3.4%، وأما مجموعة الصحة فقد سجل الرقم القياسي 350.1 نقطة، بزيادة قدرُها 12 نقطة، أي ما يُعادل 3.5%. وكما سجل الرقم القياسي لمجموعة النقل ارتِفاعاً مقدارُه 7.9 نقطة ليصل إلى 211.0 نقطة أي ما يُعادل 3.9%، ومجموعة الاتصالات أيضاً أرتفع فيها الرقم القياسي بمقدار 0.6 نقطة، ليُسَجِّل 83.9 نقطة، أي بارتفاع مقداره 0.7%، وسجل الرقم القياسي لمجموعة لمجموعة الترفيه والثقافة 208.1، أي بارتفاع قدره 3.2 نقطة ما يُعادل 1.6%، كما سجل الرقم القياسي لمجموعة التعليم ارتِفاعاً مقدارُه 0.8 نقطة ليصل إلى 380.8 نقطة، أي ما يُعادل 0.2% وبالنسبة لمجموعة المطاعم والفنادق فقد أرتفع الرقم القياسي أيضاً مُسَجِّلاً 347.6 نقطة، أي بزيادة قدرُها 4.7 نقطة وما نسبتهُ 1.4%، وكذلك مجموعة السلع والخدمات الأخرى التي شَهِدت ارتفاع في الرقم القياسي مقداره 11.6 نقطة، مُسَجِّلاً 301.9 نقطة أي بزيادة بلغت 4.0% .

احتوت النشرة على بيانات حديثة لميزان مدفوعات ليبيا للعام 2021 حيث سجل الميزان الكلي فائض بلغ نحو 6 مليار دينار ليبي . فيما سجل الميزانالتجاري لليبيا في العام 2021 فاض بــ 65.7 مليار دينار، وسجل الحساب الجاري لليبيا في العام 2021 فاض بــنحو 24.5 مليار دينار .

احتوت النشرة على بيانات حديثة حتى العام 2021 عن قطاع النفط حيت توضح الجداول الموجودة بالنشرة كميات إنتاج النفط الخام مفصلة حسب الشركات العاملة وكذلك كميات النفط المصدرة بالاضافة إلى عدة جداول أخرى منها إنتاج وصادرات الغاز والبتروكيماويات و كميات الإستهلاك المحلي لمشتقات النفط وأسعار تصدير النفط حسب نوع الخام وميناء التصدير .

كما احتوت النشرة الاقتصادية للربع الثالث 2022 غلى العديد من البيانات والمؤشرات الهامة الأخرى كأسعار الصرف الرسمية و جداول التجارة الخارجية لليبيا وبيانات الناتج المحلي الإجمالي وغيرها من البيانات الأخرى .

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