أصدرت إدارة البحوث والاحصاء بمصرف ليبيا المركزي بيانات النشرة الاقتصادية اليوم الاثنين ، بإن شهد الربع الثالث من العام الحالي 2022 والذي بين وجود ارتفاع في عرض النقود أو ما يعرف بالسيولة المحلية ليسجل عرض النقود نحو 105.7 مليار دينار مقارنة بـ102.3 مليار في نهاية الربع السابق، حيث تعتبر هذه الزيادة نتيجة إرتفاع العملة خارج المصارف بنحو 2 مليار دينار.

وأوضحت إدارة البحوث خلال بيانها بأن إرتفعت العملة المتداولة خارج القطاع المصرفي من 30.4 مليار دينار في الربع الثاني إلى 32.4 مليار دينار في نهاية الربع الثالث 2022 بالإضافة إلى ارتفاع الودائع تحت الطلب من 68.6 مليار دينار في نهاية الربع الثاني إلى 70.2 مليار دينار في نهاية الربع الثالث 2022.

حيث إرتفع إجمالي أصول المصرف المركزي في نهاية الربع الثالث بمقدار 14.2 مليار دينار عما كانت عليه في الربع السابق ، لتسجل أصول المصرف المركزي نحو 515.4 مليار دينار.

كما أوضح المسح النقدي إرتفاع صافي الأصول الأجنبية بمقدار 12.5 مليار دينار أو مايعادل نحو 2.5 مليار دولار أمريكي ، ليسجل صافي الأصول الأجنبية نحو 374.7 مليار دينار في نهاية الربع الثالث 2022 مقابل 362.3 مليار دينار في الربع السابق.

و بحسب بيانات إدارة البحوث والاحصاء بأن سجل إجمالي إصدار العملة في نهاية الربع الثالث 34.8 مليار دينار منها 2.4 في خزائن المصارف ونحو 32.4 مليار دينار متداولة خارج القطاع المصرف أي أنها لدى الجمهور.

The post إدارة البحوث بالمركزي: إرتفاع عرض النقود خلال الربع الثالث من العام الحالي إلى نحو 105.7 مليار دينار appeared first on قناة تبادل.

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