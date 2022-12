إدارة البحوث بالمركزي: بلغ إجمالي اصول المصرف الليبي الخارجي نحو 17 مليار دولار

نشرت إدارة البحوث والاحصاء بمصرف ليبيا المركزي اليوم الاثنين بيانات النشرة الاقتصادية خلال الربع الثالث للعام الحالي 2022، بأنه بلغ إجمالي اصول المصرف الليبي الخارجي نحو 17 مليار دولار أمريكي أو مايعادل نحو 85.8 مليار دينار، حيث سجل رصيد القروض والتسهيلات الممنوحة من المصارف التجارية في نهاية الربع الثالث نحو 21.6 مليار دينار مقابل 21.2 مليار دينار نهاية الربع السابق .



و أوضحت النشرة الإقتصادية الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي بأن إيرادات المالية العامة بلغت 89.6 مليار دينار خلال التسعة أشهر الأولى من هذا العام في حين بلغت المصروفات نحو 67.2 مليار دينار مقسمة على أبواب الميزانية العامة مرتبات 33.1 مليار دينار، وتسييرية 12.6 مليار دينار، وميزانية التنمية 8.9 مليار دينار، حيث سجل الدعم نحو 12.6 مليار دينار.

وأضافت إدارة البحوث بأن البيانات الصادرة عن مصلحة الإحصاء والتعداد بوزارة التخطيط ، تشير إلى أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك قد إرتفع خلال الربع الثالث من العام الجاري 2022 ليسجل 289.2 نقطة بزيادة قدرُها 11.9 نقطة على أسـاس سنـوي، مُقابل 277.3 نقطـة خِـلال الـربع الثالث من العام السابق، لِيُسجل معدل التضخم بنسبة 4.3‎%.

