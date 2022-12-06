خاص.. النشرة الاقتصادية للربع الثالث: ارتفاع في عرض النقود إلى 105.7 مليار .. وهذه باقي المؤشرات النقدية

أصدرت إدارة البحوث والاحصاء بمصرف ليبيا المركزي النشرة الاقتصادية الفصلية للربع الثالث 2022 والتي تحصلت صدى الاقتصادية حصرياً عليها حيث احتوت على العديد من البيانات والمؤشرات النقدية والمالية والاقتصادية الهامة .

حيث شهد الربع الثالث من العام الحالي 2022 إرتفاعاً في عرض النقود بالمفهوم الواسع أو ما يعرف بالسيولة المحلية ليسجل عرض النقود نحو 105.7 مليار دينار مقارنة بـــ 102.3 مليار في نهاية الربع السابق، هذه الزيادة نتيجة إرتفاع العملة خارج المصارف بنحو 2 مليار دينار، حيث إرتفعت العملة المتداولة خارج القطاع المصرفي من 30.4 مليار دينار في الربع الثاني إلى 32.4 مليار دينار في نهاية الربع الثالث 2022 .

كذلك إرتفعت الودائع تحت الطلب من 68.6 مليار دينار في نهاية الربع الثاني إلى 70.2 مليار دينار في نهاية الربع الثالث 2022 .

وتشير بيانات النشرة الاقتصادية إلى أن عرض النقود قد شهد انخفاضاً ملحوظاً في العام 2021 وبنحو 25.0 مليار دينار مقارنة بالعام 2020.

أوضح المسح النقدي إرتفاع صافي الأصول الأجنبية بمقدار 12.5 مليار دينار أو مايعادل نحو 2.5 مليار دولار أمريكي ، ليسجل صافي الأصول الأجنبية نحو 374.7 مليار دينار في نهاية الربع الثالث 2022 مقابل 362.3 مليار دينار في الربع السابق.

إرتفع إجمالي أصول المصرف المركزي في نهاية الربع الثالث بمقدار 14.2 مليار دينار عما كانت عليه في الربع السابق ، لتسجل أصول المصرف المركزي نحو 515.4 مليار دينار.

سجل إجمالي إصدار العملة في نهاية الربع الثالث 34.8 مليار دينار منها 2.4 في خزائن المصارف ونحو 32.4 مليار دينار متداولة خارج القطاع المصرف أي أنها لدى الجمهور.

إرتفع إجمالي الأصول (بإستثناء الحسابات النظامية) في المركز المالي المجمع من نحو 142.6 مليار دينار نهاية الثاني إلى نحو 144.0 مليار دينار نهاية الربع الثالث 2022 .

سجل رصيد القروض والتسهيلات الممنوحة من المصارف التجارية في نهاية الربع الثالث نحو 21.6 مليار دينار مقابل 21.2 مليار دينار نهاية الربع السابق .

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