خاص.. النشرة الاقتصادية عن الربع الثالث تفصح عن إرتفاع أصول البنك الخارجي.. ووضع السيولة بالمصارف ..وعدة معدلات

كشفت النشرة الاقتصادية عن الربع الثالث الصادرة من إدارة البحوث والإحصاء بالمركزي والتي تحصلت على نسخة حصرية منها من العام أن المصارف حافظت مجتمعة على مستوى جيد من السيولة بخزائنها خلال الربع الثالث 2022، حيث بلغ رصيد النقدية بخزائن المصارف التجارية في سبتمبر 2022 نحو 2.4 مليار دينار، و 3.1 مليار دينار نهاية أغسطس 2022 و في يوليو سجل رصيد النقدية في خزائن المصارف نحو 3.7 مليار دينار، وهذا التحسن ناتج إنتظام المصارف في بيع النقد الأجنبي لكافة الأغراض طيلة التسعة أشهر الأولى من هذا العام .

حيث إرتفعت ودائع العمـلاء لـدى المصارف التجارية من الربع الثاني إلى الربع الثالث بمقدار 1.1 مليار دينار ليسجل رصيد ودائع العملاء لدى المصارف نحو 98.2 مليار دينار، وقد شكلت الودائع تحت الطلب ما نسبته 80.4% من إجمالي الودائع، في حين شكلت الودائع لأجل بما فيها التأمينات النقدية نسبة 19.3% من إجمالي الودائع، بينما شكلت ودائع الإدخار نسبة 0.3% فقط من إجمالي الودائع. وفيما يتعلق بتوزيع هذه الودائع فقد بلغت ودائع القطاع الخاص في نهاية الربع الثالث 2022 ما قيمته 56.5 مليار دينار، وما نسبته 57.6% من إجمالي الودائع، فيما شكل رصيد ودائع القطاع العام والحكومي النسبة الباقية وقدرها 42.4% أي ما قيمته 41.7 مليار دينار، منها 28.9 مليار دينار ودائع لشركات ومؤسسات القطاع العام ونحو 12.8 مليار دينار ودائع حكومية.

كما بلغ إجمالي أصول المصرف الليبي الخارجي نحو 17 مليار دولار أمريكي أو مايعادل نحو 85.8 مليار دينار في نهاية الربع الثالث 2022.

أوضحت النشرة الإقتصادية الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي للربع الثالث 2022 إلى إيرادات المالية العامة بلغت 89.6 مليار دينار خلال التسعة أشهر الأولى من هذا العام في حين بلغت المصروفات نحو 67.2 مليار دينار مقسمة على أبواب الميزانية العامة (مرتبات 33.1 مليار دينار، تسييرية 12.6 مليار دينار،ميزتنا التنمية 8.9 مليار دينار والدعم سجل نحو 12.6 مليار دينار)، وتجدر الإشارة إلى أن المصرف المركزي قد قام بنشر بيان الإيراد والمصروفات عن الفترة 1 / 1 حتى 30 / 9 من العام الحالي بشكل مفصل ومن المتوقع أن ينشر خلال اليومين القادمين بيان الايراد والمصروفات حتى 30 نوفمبر من هذا العام.

وكشفت النشرة الاتصادية الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي أن البيانات الصادرة عن مصلحة الإحصاء والتعداد بوزارة التخطيط ، تشير إلى أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك قد إرتفع خلال الربع الثالث من العام الجاري 2022 ليسجل 289.2 نقطة بزيادة قدرُها 11.9 نقطة على أسـاس سنـوي، مُقابل 277.3 نقطـة خِـلال الـربع الثالث من العام السابق، لِيُسجل معدل التضخم نسبة (4.3%).

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