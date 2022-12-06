خاص.. النشرة الاقتصادية عن الربع الثالث تكشف عن تغييرات جديدة في ميزان المدفوعات.. وهذه التفاصيل

صدر عن إدارة البحوث والاحصاء بمصرف ليبيا المركزي النشرة الاقتصادية الفصلية للربع الثالث 2022، والتي تحصلت صدى الاقتصادية حصرياً عليها حيث إحتوت على العديد من البيانات والمؤشرات النقدية والمالية والاقتصادية الهامة .

حيث ارتفع مُعدل التضخم في كل المجموعات السلعيةحيثُ بلغ الرقم القياسي في مجموعة المواد الغذائية 328.2 نقطة بزيادة قدرُها 11.8 نقطة، أي ما يُعادل 3.7%، وسجل الرقم القياسي لمجموعة التبغ 265.0 نقطة أي بارتفاع قدره 0.9 نقطة ما يُعادل 0.3%، وكذلك سجل الرقم القياسي لمجموعة الملابس والأحذية 435.9 نقطة، أي بارتفاع قدره 18.8 نقطة ما يُعادل 4.5%. كما ارتفع الرقم القياسي لمجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى فقد سجل فيها 193.5 نقطة، بزيادة ملحوظة قدرُها 16.5 نقطة، ما يُعادِل 9.3% .

وكذلك ارتفع الرقم القياسي لِمجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بمقدار 12.2 نقطة ليُسَجِّل 367.7 نقطة، أي ما يُعادِل 3.4%، وأما مجموعة الصحة فقد سجل الرقم القياسي 350.1 نقطة، بزيادة قدرُها 12 نقطة، أي ما يُعادل 3.5%. وكما سجل الرقم القياسي لمجموعة النقل ارتِفاعاً مقدارُه 7.9 نقطة ليصل إلى 211.0 نقطة أي ما يُعادل 3.9%، ومجموعة الاتصالات أيضاً أرتفع فيها الرقم القياسي بمقدار 0.6 نقطة، ليُسَجِّل 83.9 نقطة، أي بارتفاع مقداره 0.7%، وسجل الرقم القياسي لمجموعة لمجموعة الترفيه والثقافة 208.1، أي بارتفاع قدره 3.2 نقطة ما يُعادل 1.6%، كما سجل الرقم القياسي لمجموعة التعليم ارتِفاعاً مقدارُه 0.8 نقطة ليصل إلى 380.8 نقطة، أي ما يُعادل 0.2% وبالنسبة لمجموعة المطاعم والفنادق فقد أرتفع الرقم القياسي أيضاً مُسَجِّلاً 347.6 نقطة، أي بزيادة قدرُها 4.7 نقطة وما نسبتهُ 1.4%، وكذلك مجموعة السلع والخدمات الأخرى التي شَهِدت ارتفاع في الرقم القياسي مقداره 11.6 نقطة، مُسَجِّلاً 301.9 نقطة أي بزيادة بلغت 4.0% .

احتوت النشرة على بيانات حديثة لميزان مدفوعات ليبيا للعام 2021 حيث سجل الميزان الكلي فائض بلغ نحو 6 مليار دينار ليبي . فيما سجل الميزان التجاري لليبيا في العام 2021 فاض بــ 65.7 مليار دينار، وسجل الحساب الجاري لليبيا في العام 2021 فاض بــنحو 24.5 مليار دينار .

احتوت النشرة على بيانات حديثة حتى العام 2021 عن قطاع النفط حيت توضح الجداول الموجودة بالنشرة كميات إنتاج النفط الخام مفصلة حسب الشركات العاملة وكذلك كميات النفط المصدرة بالاضافة إلى عدة جداول أخرى منها إنتاج وصادرات الغاز والبتروكيماويات و كميات الإستهلاك المحلي لمشتقات النفط وأسعار تصدير النفط حسب نوع الخام وميناء التصدير .

كما احتوت النشرة الاقتصادية للربع الثالث 2022 غلى العديد من البيانات والمؤشرات الهامة الأخرى كأسعار الصرف الرسمية و جداول التجارة الخارجية لليبيا وبيانات الناتج المحلي الإجمالي وغيرها من البيانات الأخرى .

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