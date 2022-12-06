وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية تكشف عن مصروفات باب الدعم من 1 يناير الي غاية 30 نوفمبر

كشفت وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية عن قيمة التحويلات المالية لتغطية نفقات الباب الرابع “الدعم” من 1 يناير إلى غاية 30 نوفمبر لسنة 2022 حيث بلغت قيمة دعم الأدوية أكثر من 2.774 مليار دينار وبلغت قيمة دعم الكهرباء والإنارة العامة أكثر من 2.450 مليار دينار وبلغت قيمة دعم النظافة العامة أكثر من 366 مليون دينار وبلغت قيمة دعم المياه والصرف الصحي أكثر من 358 مليون دينار وبلغت قيمة دعم المحروقات أكثر من 4.990 مليار دينار وبلغت قيمة دعم منحة الأبناء أكثر من 4.621 مليار دينار وبلغت قيمة دعم منحة الزوجة والبنات أكثر من 2.184 مليار دينار وبلغت قيمة دعم صندوق دعم الزواج أكثر من واحد مليار دينار وبلغت قيمة دعم منحة الطلبة بالجامعات أكثر من 229 مليون دينار وبلغت قيمة أسر الشهداء والمفقودين والمبتورين أكثر من 56 مليون دينار بإجمالي مصروفات بلغ أكثر من 19.031 مليار دينار

كما بلغت قيمة المسيلة لتغطية النفقات العامة خلال نفس الفترة لدعم الأدوية أكثر من 1.772 مليار دينار وبلغت قيمة دعم الكهرباء والإنارة العام أكثر من 525 مليون دينار وبلغت قيمة دعم النظافة العامة أكثر من 366 مليون دينار وبلغت قيمة دعم المياه والصرف الصحي أكثر من 298 مليون دينار وبلغت قيمة دعم المحروقات أكثر من 5.967 مليار دينار وبلغت قيمة دعم منحة الأبناء أكثر من 4.621 مليار دينار وبلغت قيمة دعم منحة الزوجة والبنات أكثر من 1.074 مليار دينار وبلغت قيمة دعم منحة الطلبة بالجامعات أكثر من 229 مليون دينار وبلغت قيمة أسر الشهداء والمفقودين والمبتورين أكثر من 56 مليون دينار بإجمالي مصروفات مسيلة بلغ أكثر من 14.914 مليار دينار

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