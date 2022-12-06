أبرز ما جاء في تقرير المالية عن إجمالي قيمة التحويلات المالية

كشف تقرير المالية بالوحدة الوطنية عن إجمالي قيمة التحويلات المالية في الباب الأول للقطاعات العامة الممولة والمراقبات ومكاتب خدمات بالمناطق خلال فترة من 1 يناير 2022 حتى 31 أكتوبر 2022 أكثر من 32 مليار وحتى 30 نوفمبر أكثر من 41 مليار .

حيث إن إجمالي قيمة التحويلات بمجلس النواب والجهات التابعة له بشهر أكتوبر أكثر من 583 مليون، ونوفمبر أكثر من 779 مليون، والمجلس الأعلى للدولة بشهر أكتوبر أكثر من 12 مليون، ونوفمبر أكثر من 15 مليون، والمجلس الرئاسي والجهات التابعة له بشهر أكتوبر أكثر من 435 مليون، ونوفمبر أكثر من 581 مليون، ومجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية شهر أكتوبر أكثر من 672 مليون، ونوفمبر أكثر من 983 مليون.

كما أن إجمالي وزارة الداخلية بشهر أكتوبر أكثر من 3 مليار، ونوفمبر أكثر من 5 مليار، وزارة العدل بشهر أكتوبر أكثر من 859 مليون، ونوفمبر أكثر من مليار، وزارة الخارجية والتعاون الدولي بشهر أكتوبر أكثر من 625 مليون، ونوفمبر أكثر من 729 مليون، وزارة المالية بشهر أكتوبر أكثر من 630 مليون، ونوفمبر أكثر من 843 مليون، وزارة الصحة بشهر أكتوبر أكثر من 2 مليار، ونوفمبر أكثر من 3مليار، وزارة التربية والتعليم بشهر أكتوبر أكثر من 11مليار، ونوفمبر أكثر من 14 مليار، وزارة التعليم العالي بشهر أكتوبر أكثر من 1مليار، ونوفمبر أكثر من 1 مليار، وزارة التعليم التقني والفني بشهر أكتوبر أكثر من 1مليار، ونوفمبر أكثر من 1مليار، وزارة الاقتصاد والتجارة بشهر أكتوبر أكثر من 207 مليون، ونوفمبر أكثر من 260 مليون، وزارة الصناعة والمعادن بشهر أكتوبر أكثر من 9 مليون، ونوفمبر أكثر من 13 مليون، وزارة المواصلات بشهر أكتوبر أكثر من 216 مليون، ونوفمبر أكثر من 251 مليون.

وأيضاً وزارة الشؤون الاجتماعية بشهر أكتوبر أكثر من 207 مليون، ونوفمبر أكثر من 293 مليون، وزارة التخطيط أكتوبر أكثر من 27 مليون، ونوفمبر أكثر من 30 مليون، وزارة الحكم المحلي أكتوبر أكثر من 359 مليون، ونوفمبر أكثر من 539 مليون، وزارة الدفاع أكتوبر أكثر من 3 مليار، ونوفمبر أكثر من 3مليار، وزارة الزراعة والثروة الحيوانية أكتوبر أكثر من 610 مليون، ونوفمبر أكثر من 753 مليون.

إلى جانب إجمالي وزارة الثروة البحرية بلغ بشهر أكتوبر أكثر من 61مليون، ونوفمبر أكثر من 76 مليون، وزارة العمل والتأهيل أكتوبر أكثر من 562 مليون، ونوفمبر أكثر من 691 مليون، وزارة الإسكان والتعمير أكتوبر أكثر من 143 مليون، ونوفمبر أكثر من 155 مليون، وزارة السياحة والصناعات التقليدية أكتوبر أكثر من 105 مليون، ونوفمبر أكثر من 156 مليون، وزارة الثقافة والتنمية المعرفية أكتوبر أكثر من 170 مليون، ونوفمبر أكثر من 220 مليون، وزارة الرياضة أكتوبر أكثر من 54 مليون، ونوفمبر أكثر من 76 مليون، وزارة الشباب أكتوبر أكثر من 8 مليون، ونوفمبر أكثر من 10 مليون، وزارة الخدمة المدنية أكتوبر أكثر من 3 مليون، ونوفمبر أكثر من 4 مليون ،وزارة الموارد المائية أكتوبر أكثر من 10 مليون، ونوفمبر أكثر من 14 مليون، وزارة البيئة أكتوبر أكثر من 9 مليون، ونوفمبر أكثر من 11مليون، وزارة النفط والغاز أكتوبر أكثر من 5 مليون، ونوفمبر أكثر من 7 مليون.

وكذلك هيئة رعاية أسر الشهداء والمفقودين بلغ إجمالي شهر أكتوبر أكثر من 4 مليون، ونوفمبر أكثر من 6 مليون، والهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية أكتوبر أكثر من 25 مليون، ونوفمبر أكثر من 39 مليون، الهيئة العامة للاتصالات أكتوبر أكثر من 23 مليون، ونوفمبر أكثر من 28 مليون، وسلفة مراقبة الخدمات المالية ببنغازي أكتوبر أكثر من 2 مليار، ونوفمبر أكثر من 3 مليار، وسلفة مالية مجلس النواب أكتوبر أكثر من 65 مليون، ونوفمبر أكثر من 65 مليون.

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