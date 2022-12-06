مصرف التضامن يستعد لإطلاق عدد من الخدمات الإلكترونية

أكد رئيس الفريق الإعلامي بمصرف التضامن إنتهاء المرحلة الأولى من ترقية المنظومة المصرفية الجديد “فلكس كيوب” من نسختها العاملة حاليا إلى الإصدار الحديث.

وأضاف لتطبيق بكم الإخباري بأن المصرف سيطلق بداية العام القادم عدد من التطبيقات عبر الهواتف الذكية والخدمات الإلكترونية الجديدة كخدمة إدارة السيولة والتحويلات للافراد والشركات ورجال الأعمال عبر الانترنت، معتبرا أن هذه الخدمات تمثل قيمة مضافة كبيرة للعملاء من خلال إجراء معاملاتهم المصرفية وتلقي المعلومات بشأن معاملاتهم المالية وغير المالية بدون الحاجة لزيارة الفرع.

وكان الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب قد منح مصرف التضامن جائزة أفضل مصرف ليبي من حيث إعادة الهيكلة والتطوير 2022.