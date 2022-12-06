اقتصاد

خاص.. فريق السيولة يفصح لصدى عن تسليم 20 مليون لفروع التجاري بالجبل الغربي

تم النشر منذُ 20 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

كشف فريق السيولة بمصرف ليبيا المركزي حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية عن تسليم اصدار غريان سيولة لفروع المصرف التجاري الوطني بالجبل الغربي بقيمة 20 مليون.

وتتمثل في فرع غريان 6 مليون، الأصابعة 5 مليون، ككلة 4 مليون، درج 3 مليون، غدامس 4 مليون ، وكالة جامعة غريان 2 مليون.

وذلك في اطار خطة مصرف ليبيا المركزي لتوفير السيولة بكافة فروع المصارف التجارية وبكافة مناطق ليبيا ، لصرف مرتبات شهري أكتوبر ونوفمبر ،ويؤكد فريق السيولة بمصرف ليبيا المركزي إستمرار نقل شحنات أخرى هذا الأسبوع لباقي المصارف بكافة مناطق ليبيا .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية

عن مصدر الخبر

صحيفة صدى الاقتصادية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك