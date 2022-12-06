صعود الدولار وتراجع اليورو..«المركزي» يعلن أسعار العملات مقابل الدينار (الثلاثاء 06 ديسمبر 2022)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الثلاثاء 06 ديسمبر 2022، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.854 دينار، مسجلاً ارتفاعاً نسبياً.

وسجل متوسط سعر صرف اليورو 5.0875 دينار، والجنيه الاسترليني 5.9102 دينار، والدولار الكندي 3.5694 دينار ليبي، والليرة التركية 0.2605 دينار، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، التي تمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.2911 دينار، والدرهم الإماراتي 1.3215 دينار، والدينار التونسي 1.5207 دينار، والدرهم المغربي 0.4585 دينار ليبي.

وفيما يلي جدول كامل يظهر اسعار العملات من المصرف المركزي اليوم للبيع والشراء ومتوسط الاسعار: