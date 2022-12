أسعار الذهب تستقر وسط ترقب مسار رفع الفائدة الأميركية

استقرت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مع استقرار الدولار الأمريكي، وذلك بعد تسجيل أكبر قفزة لها في أسبوعين في الجلسة السابقة، في حين استمرت المخاوف من رفع أكبر للفائدة الأميركية من قبل مجلس الاحتياطي الفدرالي.

وبحسب ما أفادت شبكة “CNBC”، فقد استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1769.99 دولار للأونصة، كما ظلت العقود الأميركية الآجلة للذهب دون تغيير عند 1781.20 دولار للأونصة.

وتراجع الذهب بعد بلوغ أعلى مستوى في 5 أشهر ليغلق منخفضاً 1.6% مع تعافي الدولار بعد بيانات عززت تكهنات بأن الفدرالي الأميركي قد يرفع سعر الفائدة بمعدل أكبر من المتوقع في الآونة الأخيرة.

وتؤثر أسعار الفائدة المرتفعة على جاذبية الذهب نظراً لأنها ترفع تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن النفيس الذي لا يدر فائدة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.5% إلى 22.37 دولار للأونصة، وارتفع البلاتين 0.1% إلى 998.63 دولار للأونصة، وارتفع البلاديوم 0.5% إلى 1885.75 دولار للأونصة.

