المالية تعلن أن إجمالي الإنفاق الحكومي خلال العام الحالي بلغ 88.9 مليار دينار

كشف تقرير وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية أمس الاثنين 2022.12.5، عن إجمالي الإنفاق الحكومي من بداية شهر يناير من العام الحالي ، وحتى نهاية شهر نوفمبر، والتي بلغت 88.9 مليار دينار، خصص منها 41.9 مليار لباب المرتبات و19 مليار لباب الدعم و19.2 مليار للمؤسسة الوطنية للنفط و8 مليار دينار للنفقات التسييرية وقرابة 650 مليون دينار فقط لباب التنمية.

وأوضح تقرير وزارة المالية بأن نفقات باب المرتبات خلال التسعة أشهر من العام الحالي بلغت 32.6 مليار دينار، وزيادة قيمة المرتبات خلال شهر نوفمبر لتصل إلى نحو 9.27 مليار دينار عن شهري أكتوبر ونوفمبر معا ،ليكون إجمالي باب المرتبات قبل شهر من نهاية العام 41.9 مليار دينار

وبحسب تقرير وزارة المالية فإن إجمالي ما خصص لباب الدعم خلال هذا العام حتى نهاية شهر نوفمبر تجاوز 19 مليار دينار منها نحو 5 مليار دينار لدعم المحروقات، و 2.8 مليار لدعم الأدوية و2.5 مليار لدعم الكهرباء، ومبلغ 4.6 مليار لمنحة الأبناء ونحو 2.1 مليار لمنحة الزوجة والبنات ومليار دينار لدعم الزواج وقرابة 230 لمنحة طلبة الجامعات.