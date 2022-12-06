اقتصاد

الوطنية للنفط تدعو الشركات العالمية لرفع القوة القاهرة واستئناف عملها الاستكشافي في ليبيا

تم النشر منذُ 33 ثانية
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مصدر الخبر / شبكة الرائد الاعلامية
مصدر الخبر / شبكة الرائد الاعلامية

دعت المؤسسة الوطنية للنفط الشركات العالمية العاملة في مجال النفط والغاز التي وقعت معها اتفاقيات استكشاف وإنتاج للنفط والغاز بليبيا، إلى رفع القوة القاهرة المعلنة من طرفها واستئناف عملياتها.

المؤسسة في بيان لها الاثنين، أبدت استعدادها لمساعدة الشركات في تسهيل العودة وتوفير بيئة عمل آمنة بالتعاون مع الجهات المدنية والعسكرية التابعة للدولة الليبية.

وبحسب المؤسسة تأتي هذه الدعوة في ظل مساعيها إلى رفع القوة القاهرة بعد تقييم موضوعي للوضع الأمني الذي تحسن بشكل كبير، وأدى إلى مباشرة أعمال الحفر في مواقع يصعب العمل فيها بالماضي القريب.

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    شبكة الرائد الاعلامية

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