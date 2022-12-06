الاقتصاد تناقش مع اتحاد غرفة التجارة إنشاء المنطقة الاقتصادية المشتركة رأس جدير

عقد وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج أمس الاثنين 2022.12.5 اجتماعاً مع رئيس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة، لمناقشة سُبل تطوير الأداء، وتطوير مجالات التجارة والاستثمار ودعم قطاعات الصناعة والزراعة، والعمل على إعداد مشروع إنشاء وتنفيذ المنطقة الاقتصادية المشتركة رأس جدير بهدف توطين الصناعات وتنشيط قطاع الاستثمار ورفع مستوى الناتج المحلي.

ووجّه الحويج بتشكيل لجنة تضم وزارة الاقتصاد والتجارة ،وغرف التجارة والصناعة والزراعة وعدد من الخبراء بقطاعات التجارة والاستثمار تتولى متابعة الأداء بالاتحاد العام وكذلك الغرف التجارية بالمناطق.