جلوبال بلاتس: بعد تقييم الوضع الأمني في ليبيا دعوة لعودة شركات النفط العالمية

ذكرت وكالة جلوبال بلاتس البريطانية اليوم التلاثاء أن المؤسسة الوطنية للنفط ترحب بعودة شركات النفط العالمية إلى ليبيا وتؤكد لهم استعدادها لتقديم كل الدعم اللازم ﻹستئناف عملياتهم وكذلك مساعدتهم في تسهيل العودة إلى جانب توفير بيئة عمل آمنة بالتعاون مع السلطات المدنية والعسكرية .

وبحسب جلوبال بلاتس أن هذه الخطوة تأتي بعد تقييم موضوعي قائم على تحليل واقعي ومنطقي للوضع الأمني ​​ الذي بدأ يتحسن بشكل كبير وأدى إلى بدء أعمال الحفر في المواقع التي كان من الصعب العمل فيها في الماضي .

وأضاف الوكالة أن إنتاج النفط الخام الليبي ارتفع إلى أعلى مستوى عند 1.18 مليون برميل في أكتوبر بزيادة 20 ألف برميل يوميًا عن سبتمبر ،حيث ظلت الصفقة التي أنهت حصارًا للنفط في يوليو قائمة وفقًا للوكالة البريطانية .

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