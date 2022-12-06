ارتفاع إنتاج النفط الخام الليبي اليوم الثلاثاء إلى مليون و 211 ألف برميل

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط أن إنتاج النفط الخام ، اليوم الثلاثاء 2022.12.6 ، بلغ مليون و 211 ألف برميل، بينما بلغ إنتاج المكثفات 51 ألف برميل خلال 24 ساعة الماضية.

وأوضحت المؤسسة في بيان لها، أن إجمالي الاستهلاك المحلي للغاز الطبيعي، بلغ 903 مليون قدم مكعب ،حيث أن أستهلاك شركة الكهرباء بلغ 739 مليون قدم مكعب، و 68 مليون قدم مكعب لمؤسسة النفط، 75 قدم مكعب لمجمع الحديد والصلب، ومجموعة مصانع أخرى صغيرة، بينما تمت تغدية مصانع الإسمنت بمقدار 21 مليون قدم مكعب.