“وكيل وزارة العمل”: تمت مطابقة 65 شركة وطنية متعثرة وإحالة مرتبات 3 أشهر لأكثر من 16 ألف عامل

صرح وكيل وزارة العمل للتخطيط وشؤون الديوان” حسام المزوغي” اليوم الاثنين، أخر مستجدات صرف مرتبات العاملين بالشركات المتعثرة والمنسحبة بأن تمت مطابقة 65 شركة وطنية متعثرة وإحالة مرتبات 3 أشهر لأكثر من 16.200 ألف عامل، كما أن وزير المالية “خالد المبروك” يتابع ملف الشركات المتعثرة وإجراءاتهم المالية.

وأوضح ” المزوغي” عن انتهاء من مطابقة الشركات المنسحبة البالغ عددها 286 شركة على مستوى ليبيا والتي يتجاوز عدد العاملين بها 5000 عامل، حيث تم التواصل مع صندوق الضمان الاجتماعي بشأن تسوية الديون.

وأضاف “المزوغي” خلال تصريحه بأن بلغت نسبة العاملين بجميع الشركات المنسحبة ومتعثرة الذين بلغو سن التقاعد مايقارب 70‎%، كما أن اللجنة التقت بمحافظ مصرف ليبيا المركزي ” الصديق الكبير” من أجل تسريع عجلة صرف المخصصات المالية للشركات المتعثرة من الباب الثاني.

