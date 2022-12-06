مطابقة 286 شركة منسحبة على مستوى ليبيا وإحالة مرتبات 3 أشهر لأكثر من 16 ألف عامل

أكد وكيل وزارة العمل للتخطيط وشؤون الديوان حسام المزوغي اليوم الثلاثاء 2022.12.6، مطابقة 65 شركة وطنية متعثرة، وإحالة مرتبات 3 أشهر لأكثر من 16,200 ألف عامل، وأضاف المزوغي أنه تم الانتهاء من مطابقة الشركات المنسحبة، البالغ عددها 286 شركة على مستوى ليبيا، والتي يتجاوز عدد العاملين بها 5000 عامل.

وأوضح المزوغي خلال تصريح صحفي، أنه تم التواصل مع صندوق الضمان الاجتماعي، بشان تسوية الديون، وأن الأمر يسير بشكل جيد، وأشار المزوغي إلى وجود لقاء مع محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، من أجل تسريع عجلة صرف المخصصات المالية للشركات المتعثرة من الباب الثاني.

وبين وكيل وزارة العمل أن نسبة العاملين بجميع الشركات المتعثرة والمنسحبة من الذين بلغوا سن التعاقد يقارب من 70%.