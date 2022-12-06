اقتصاد

خاص.. “عميد بلدية غدامس” لتبادل: لم تصلنا أي معلومة بخصوص اجتماع “عقيلة والمشري”

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / قناة تبادل
مصدر الخبر / قناة تبادل

أكد عميد بلدية غدامس ” قاسم المانع” في تصريح خاص لتبادل يوم الثلاثاء، بإنه لم تصل للبلدية أي معلومة بخصوص اجتماع بين رئيس مجلس النواب ” عقيلة صالح” ورئيس مجلس الأعلى “خالد المشري”.

وأشار “المانع” بأن خبر اجتماع رئيسي المجلسين لم نسمع بيه الا من خلال وسائل التواصل الاجتماعي.

وكانت وكالة سبوتنيك الروسية أكدت يوم أمس على اجتماع يضم رئيس المجلسين الأعلى والنواب بمدينة غدامس.

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