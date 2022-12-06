إزالة 44 منزل بمسار الدائري الثالث.. والخدمات العامة تؤكد تعويض مُلاكها

قال رئيس مكتب الإعلام بشركة الخدمات العامة فرع طرابلس عبد الفتاح الغضبان أن الشركة باشرت ضمن المرحلة الثانية من تنفيذ الطريق الدائري الثالث بإزالة المنازل الواقعة على مسار الطريق وذلك بعد تعويض ملاكها.

وأوضح الغضبان لتطبيق بكم الإخباري بعد إزالة الفضاءات العامة والمجال التجارية في المنطقة الواقعة في نطاق “الهضبة – صلاح الدين- طريق الشوك “، تم إزالة عدد 44 منزل.

يذكر بأن المرحلة الثالثة لمشروع الطريق الدائري الثالث تستهدف المنطقة الواقعة بين ” جزيرة عودة الحياة عين زارة – معيتيقة سوق الجمعة “، مبينا بأن الشركة تراعي استكمال إجراءات التعويض قبل إزالة المباني السكنية الواقعة في نطاق مسار الطريق الدائري الثالث.