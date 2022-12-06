النقابة الأساسية للشركة الليبية للتبغ تطالب مجلس الإدارة بإشهار الإفلاس

قال رئيس النقابة الأساسية للشركة الليبية للتبغ عماد القاجيجي إن الأوضاع الإدارية والمالية للشركة متعثرة، وأن القيمة الحقيقية للشركة تتمثل في الأصول الثابثة التي تملكها، مطالبا لجنة إدارة الشركة بضرورة إشهار الإفلاس بعد توقف الإنتاج بشكل كلي منذ العام 2014، وارتفاع قيمة الديون.

وأضاف القاجيجي لتطبيق بكم الإخباري بأن صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي لم يستجيب لمطالب النقابة لدعوة الجمعية العمومية للشركة إلى جلسة غير عادية للمطالبة بديون الشركة التي تجاوزت 80 مليون دينار.