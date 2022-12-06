“الدبيبة ” يبحث مع أعيان ومشايخ المنطقة الشرقية الصعوبات التي تواجه تنفيذ المشاريع

إلتقى رئيس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة”، ونائب رئيس الوزراء “حسين القطراني” مساء اليوم الثلاثاء، عدداً من أعيان ومشايخ المنطقة الشرقية، بحضور وزراء الصحة والتربية والتعليم والموارد المائية والثروة البحرية ووكيلي وزارة الحكم المحلي والسياحة، ورؤساء الأجهزة التنفيذية.

حيث تم خلال هذا اللقاء مناقشة عدد من الصعوبات والمشاكل التي تواجه تنفيذ المشروعات، والتعرف على خطة الحكومة للمشروعات المستهدفة في خطة عودة الحياة.

وأكد “الدبيبة”، على أن الحكومة تعمل في كافة المناطق الليبية دون استثناء وفق معايير مهنية من حيث توزيع المشروعات وتقديم الخدمات، وأنه على تواصل واجتماعات مستمرة مع كافة البلديات بالمنطقة الشرقية لضمان حقوقهم، مؤكدا أن الانتخابات والإدارة المحلية هي الحل للبلاد.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية