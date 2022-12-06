” النويري”: جمعية مُلاك المحافظ الاستثمارية هي الممثل الشرعي الوحيد لمُلاك المحافظ

التقى النائب الأول لرئيس مجلس النواب ” فوزي النويري ” بمكتبه في مقر ديوان مجلس النواب في مدينة بنغازي بحضور عدد من أعضاء مجلس النواب ممثلي جمعية مُلاك المحافظ الاستثمارية ،وذلك في إطار متابعته وحرص مجلس النواب على تذليل كافة الصعاب التي تواجه المواطنين بكافة شرائحهم.

حيث تم خلال اللقاء بممثلي جمعية مُلاك المحافظ الاستثمارية وهي الممثل الشرعي الوحيد لمُلاك المحافظ مناقشة عدد من القضايا الخاصة بهم.

وأكد فوزي النويري على قيام مجلس النواب بدوره ووفائه بما عليه من الجانب التشريعي والقانوني لهذه الشريحة من خلال تعديل القانون الخاص بمُلاك المحافظ الاستثمارية وفقاً لما طالبوا به.

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