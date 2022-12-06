عميد بلدية غدامس يحذر من عجز مائي كبير بعد توقف معظم الآبار الجوفية عن العمل

قال عميد بلدية غدامس قاسم المانع أن نسبة العجز المائي في المدينة تصل لأكثر من 70%، نظرا لإقتصار الإنتاج على بئر واحد من أصل 5 آبار، بعد توقف إنتاج إحدى الآبار في العام 2021 و3 اخرى خلال العام الحالي 2022.

أضاف المانع لتطبيق بكم الإخباري أن البلدية حصلت قبل عامين على وعود بعد التواصل مع كافة الجهات مشروع إدارة وتنفيذ مشروع النهر الصناعي بالقيام بحفر بئر بالمدينة ضمن منظومة غدامس زوارة الزاوية والي الآن لم ينجز المشروع، يذكر بأن آبار مياه مدينة غدامس تم حفر 2 منها في العام 1978، و3 آبار تم حفرها في العام 1981.