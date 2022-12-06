ليبيا وتشيكيا يبحثان سُبل تعزيز الروابط الاقتصادية ورفع مستوى التبادل التجاري

طرابلس 06 ديسمبر 2022 (وال)- التقى رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة طرابلس أنور أبوستة اليوم الثلاثاء بطرابلس، نائب سفير جمهورية تشيكيا لدى ليبيا ستيبانكا لي تيكا، لبحث آفاق التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وناقش اللقاء آلية تنظيم منتدى اقتصادي بالعاصمة براغ يضّم جهات ذات العلاقة وأصحاب الأعمال والشركات والمستثمرين المهتمين من البلدين، للتعرف على الصعوبات والعراقيل التي تُواجه رجال الأعمال وسُبل معالجتها.

واستعرض الجانبان الرؤية المشتركة لتعزيز الروابط الاقتصادية ورفع مستوى التبادل التجاري، وإقامة مشاريع استثمارية مشتركة في كلا البلدين.

وحضر اللقاء مدير إدارة العلاقات والتعاون الدولي بالغرفة طارق السموعي، ورئيس الملحقية الاقتصادية بالسفارة كلارا بن دا فونا.(وال)

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال