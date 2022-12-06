خاص.. هيئة الرقابة الإدارية وشركة Ltt بصدد توقيع عقد اتفاقية أول مشروع ربط رقمي لجهة إدارية

صرح المسؤول الإعلامي بهيئة الرقابة الإدارية “نبيل السوكني” حصريًا لصحيفة صدى الاقتصادية بأنه سيتم يوم 14 ديسمبر توقيع عقد اتفاقية أول مشروع ربط رقمي لفروع هيئة الرقابة الإدارية مع شركة ليبيا للإتصالات Ltt .

وأضاف “السوكني”: الوزارات لم تربط بعد بهذا النظام وعلى سبيل المثال من المؤسف والمُخجل أن وزارة المالية المسؤولة على إعطاء المبالغ المالية للدولة إلى الآن ليس لديها مبنى ملك ولم يتم ربطها بمنظومة رقمية ، وتقريباً الجهة التي قامت بالربط بهذا النظام هي النيابة العامة ولكن الأجهزة الرقابية سواء هيئة مكافحة الفساد أو ديوان المحاسبة أو الوزارات لم يقوموا بالربط بهذا النظام والعديد من الجهات الحكومية والمصرفية .

قال كذلك: وقد كان هُناك تعطيل في عملية البريد ببعض الملفات لدينا في بعض القضايا الرقابية التي لها علاقة بالأموال ، والآن ستبدأ عملية التواصل بين الهرم والسلطة والفروع بدل من أن تأخذ مدة شهر أصبحت تأخذ يوم .

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